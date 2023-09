Reggio, installate le prime mini isole ecologiche. Come funzionano

A Reggio Calabria è iniziata in questi giorni l’installazione delle prime mini isole ecologiche. Tre quelle al momento posizionate: una a Piazza Garibaldi di fronte la stazione centrale, una nell’area del Tempietto (anche per gestire l’afflusso di persone in questi giorni di celebrazione delle festività mariane) e un’altra nei parcheggi nell’area della Stazione Lido.

Ai microfoni di CityNow, il sindaco f.f. illustra l’ultima novità e anche i prossimi step.

‘Le mini isole ecologiche che verranno installate sono in tutto 12. Alle 3 già installate, se ne aggiungeranno altre 9 in queste settimane. Giusto specificare -evidenzia Brunetti- che valgono solo per la raccolta differenziata. Vetro, plastica, carta e cartone, non è possibile quindi conferire organico o indifferenziato. Al momento sono utilizzabili senza necessità di scheda, anche per fare ambientare la cittadinanza e anche le attività commerciali, in futuro però sarà necessaria la scheda relativa alla singola utenza, così come varrà per i cassonetti ingegnerizzati”, le parole del sindaco f.f.

Proprio rispetto all’avvio dei ‘cassonetti intelligenti’ e l’ormai annosa querelle Teknoservice-Ecologia Oggi, Brunetti specifica.