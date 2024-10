Reggio, l’ITE Piria Ferraris Da Empoli si arricchisce di un nuovo laboratorio

L’Ite “Piria Ferraris Da Empoli” ancora protagonista degli eventi significativi della nostra città. Sabato mattina, presso l’aula Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito del Premio “Uomo e Donna dell’anno – reggini doc”, la fondazione Nextalia ha elargito una borsa di studio per la realizzazione di un’aula informatica allo storico Istituto reggino.

Tale riconoscimento arriva dalla volontà di uno dei premiati, nonché membro fondatore della Nexitalia, dott. Francesco Canzonieri, che dalle vette della cultura finanziaria nazionale ed estera, ritorna con la sua personalità a sottolineare l’appartenenza alla terra di origine, grato del ruolo che l’Istituzione scolastica reggina abbia rappresentato nel suo percorso, non privo di sacrifici e di sogni.

Ha affermato l’Onorevole Giusi Princi intervenuta alla premiazione:

“L’Ite Piria Ferraris Da Empoli, polo di riferimento a livello regionale ma anche nazionale rappresenta la trincea delle nostre realtà, con una quotidianità legata ad un saper essere e a un saper fare, che funge da modello alla comunità educante”.

Grande l’orgoglio e la soddisfazione della Dirigente scolastica avv. Anna Rita Galletta che, ringraziando per l’importante riconoscimento le personalità presenti, ha ribadito gli obiettivi formativi che la compagine del “Piria Ferraris Da Empoli”, ormai polo tecnico unico della città, vuol realizzare con un sostanziale impegno d’intenti dove protagonisti diventano i giovani della nostra terra calabra. La circostanza premiale, infatti, viene ad arricchire un corredo strutturale tecnologico già in possesso della Scuola che appare all’avanguardia in diversi settori. Impeccabile il servizio di accoglienza offerto, durante la cerimonia, dal corso turistico dell’Istituto, come altrettanto importante è stata la consistente presenza di alunni di varie classi.

Ha esclamato la Dirigente Galletta, nel corso del suo intervento: