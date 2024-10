A Reggio Calabria ‘Jazz Day for Unesco’. Il Jazz incontra il rock international

La giornata del 30 Aprile 2018, dedicata alla musica Jazz ed istituita dall’Unesco nel 2011, identifica nella musica Jazz i valori piu’ elevati di libertà e rispetto tra i popoli ed ha riscontrato nelle diverse Città Europee una differente interpretazione.

Quasi nessuno si è fermato alla sola organizzazione di concerti, ma in ogni Città si è preso spunto per costruire spontanee sinergie tra Associazioni, si è voluto legare al tema della musica Jazz quello della pace, della solidarietà, del rispetto delle diversità, il rispetto per l’ambiente e qualcuno anche ne ha ricavato proposte concertistiche per il turismo essendo il 30 Aprile una giornata quasi festiva che precede la Festa del lavoro del Primo Maggio.

L’Associazione sente un’esigenza profonda di organizzare in onore di questa giornata del 30 Aprile una sinergia musicale tra due generi diversi e lontani ma al contempo ricchi di tante reciproche contaminazioni, avendo sempre puntato alla promozione culturale dei generi piu’ moderni per dare alla nostra Città una visione avanguardistica delle cose…

Quindi IL JAZZ INCONTRA IL ROCK , è una giornata di propaganda culturale, per fare avvicinare insieme al pubblico già fidelizzato anche i piu’ giovani a questo genere ostico all’ascolto, a questo vecchio burbero che tutti un po’ schivano perchè ha un carattere difficile, perchè è severo e sta sempre a ricordare che per fare arte ci vuole il massimo del rigore … ma se impari a conoscerlo ti racconterà storie di straordinaria follia, ti farà battere il piede all’impazzata e ti porterà così in alto da farti toccare il cielo con un dito … perchè lui è il piu’ stravagante dei generi… lui è il JAZZ !!!

Programma:

h 10,30 Chiostro di San Giorgio al Cors o

– concerto – Emiliano Laganà trio

h 17,00 Collina di Pentimele – Spazio Lupardine

– il Jazz incontra il Dj Set – con Alex Perdido

h 18,30 Collina di Pentimele – Spazio Lupardine

– concerto della band rock / Jazz “Lacriotego”

Gli Ingressi agli eventi sono gratuiti