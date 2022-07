Kiwanis Club Juppiter Rc dona un defibrillatore all'istituto 'Caterina Troiani'

La volontà di rendere l’Istituto Caterina Troiani, gestito dalle suore Francescane missionarie d’Egitto dette del Cuore Immacolato di Maria, sotto la direzione del gestore S. M. Assunta Morosin e della Coordinatrice educativo-didattica dott.ssa Caterina Falcone, un luogo sempre più sicuro per tutti i piccoli alunni, ha incontrato la missione del Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, presieduto dalla Dott.ssa Antonella Cafarelli, di essere al servizio di tutti i bambini e ha portato all’installazione presso la sede della Scuola Paritaria di un defibrillatore di ultima generazione.

A renderlo possibile è stata la collaborazione esistente già da diversi anni tra l’Istituto Caterina Troiani e il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria. Tutti i soci del KC Juppiter Reggio Calabria, coadiuvati dalla J.U.P.P.I.T.E.R. Onlus, hanno contribuito a finanziare l’acquisto dell’importante apparecchio preventivo sanitario.

La Presidente Antonella Cafarelli, di professione farmacista e componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria, ha voluto evidenziare l’importanza della presenza, in ogni ambiente scolastico, di un defibrillatore pronto all’uso per la massima sicurezza di tutti i presenti e ha elogiato lo spirito di servizio che il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria continua ad avere nel territorio da diversi anni, attraverso importanti sinergie tra i soci, i cittadini e le realtà più prestigiose presenti nella città di Reggio Calabria.

Ha inoltre ringraziato la Coordinatrice educativo-didattica dott.ssa Caterina Falcone per la splendida opera che l’Istituto Caterina a Troiani porta avanti da moltissimi anni per i bambini della nostra città garantendo, in modo eccellente, una crescita in piena sicurezza e armonia. Ha precisato che tutti i soci del club sono stati entusiasti di potere essere stati di aiuto alla sicurezza dei bambini e di tutto il personale della scuola e che anche in futuro il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria sarà sempre lieto di essere coinvolto nei progetti dell’Istituto Caterina Troiani.

La Coordinatrice educativo-didattica Caterina Falcone ha voluto dichiarare come la donazione fatta all’Istituto “Caterina Troiani” di uno strumento così importante per la salute e la prevenzione di piccoli e grandi, rappresenti un gesto concreto a sostegno dell’opera educativa della scuola che mette al centro la persona e il suo benessere.

Questo strumento consentirà di alimentare azioni formative e di sensibilizzazione agli alunni, alle famiglie e al personale tutto per la tutela della salute di ciascuno. L’Istituto ha inoltre rinnovato un sincero ringraziamento al Kiwanis Club Juppiter di Reggio Calabria, nella persona della presidente dott.ssa Antonella Cafarelli e dell’ Avv. Francesco Garaffa.

Va precisato, infine, che il defibrillatore donato dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, in collaborazione con la J.U.P.P.I.T.E.R. Onlus, è regolarmente dotato di piastre pediatriche per la massima sicurezza dei piccoli alunni dell’Istituto. Nella foto si vede la consegna ufficiale del defibrillatore alla presenza della Coordinatrice educativo-didattica Caterina Falcone, del Gestore dell’Istituto S. M. Assunta Morosin e del Vice Presidente del Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria Avv. Francesco Garaffa.