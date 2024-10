A Reggio Calabria la decima edizione del Memorial Mino Reitano

Mancano poco più di due mesi alla decima edizione del Memorial Mino Reitano ed il cast è in via di definizione. Lo spettacolo promosso dall’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così” con in testa l’ideatore Gegè Reitano, fratello di Mino, è in programma come da tradizione il 27 gennaio al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Tra i protagonisti della serata Felice Pagano riconosciuto dalla stampa e dal pubblico come il cuore e l’anima di Mino. L’apprezzato artista ha partecipato a tutte le edizioni del Memorial e dal prossimo 15 gennaio proporrà in un tour teatrale con partenza dal Teatro Nuovo di Torino, i principali successi di Mino alcuni dei quali rivisitati.

“La passione costante che accompagna la mia crescita musicale – ha spiegato Felice – mi rende orgoglioso di essere per il decimo anno consecutivo tra i protagonisti del Memorial sempre nel segno del grande rispetto ed affetto che nutro per l’intera famiglia Reitano”.

Sul palco del Cilea la sera del 27 gennaio si esibiranno diversi artisti tra cui Chiara e Martina Scarpari le apprezzatissime gemelle vincitrici a “Ti lascio una canzone” e che presto rivedremo in tv, ed ancora Adela, Angelo Laganà con i Ferial Farias, Chiara Morelli, Ilaria Longobardi, Aurelio Mandica, Valentina Caserta, Romina Mamo, Sikomoro, Alma Manera, Paolo Sottilotta, Stefano Gagliardi, Antonio Sibio, Enzo Marcianò, Francesco Trapasso, Luois Manno.

C’è poi chi arriverà da lontano come Annalisa Martinisi, Clara Abbiati, Ivan Sabani e chi addirittura dall’altra parte del mondo come Vincent DeRosa che vive in Canada.

La decima edizione del Memorial Mino Reitano sarà condotta dal giornalista reggino Emilio Buttaro già presentatore di altri eventi importanti dedicati al cantante di Fiumara tra cui il Memorial del 2017. Il cronista calabrese si avvarrà della collaborazione di Raffaella Giuliani, presentatrice, valletta e indossatrice, moglie dell’ex portiere del Napoli di Maradona quello dello scudetto, Giuliano Giuliani scomparso nel 1996.

“Sarà davvero un piacere poter partecipare a questo spettacolo -ha spiegato Raffaella volto noto delle reti Fininvest-Mediaset soprattutto negli anni ’80 e ’90 – dedicato ad un grande della musica italiana molto apprezzato anche sul piano umano”.

Il prossimo 27 gennaio il sipario si aprirà alle 20,30 e la prevendita inizierà il 15 novembre presso il Caffè del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.