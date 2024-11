«Reggio Calabria è la porta per il Mediterraneo, un museo a cielo aperto, ricco di storia, di cultura e di fascino. Una vocazione turistica naturale, la caratterizza da sempre. Ecco perché è possibile fare turismo e renderla una città turistica 365 giorni l’anno. Certo serve la collaborazione di tutti» è quanto dichiarato dal consigliere comunale Giovanni Latella che assieme agli assessori, ha lavorato per organizzare al meglio l’arrivo della nave e garantire i servizi ai turisti.

«Il primo maggio, nonostante fosse una giornata di festa, siamo riusciti ad organizzare un’accoglienza per l’arrivo della nave da crociera NeoRomantica. I commercianti i questo senso hanno collaborato egregiamente, esponendo e promuovendo i loro prodotti, specialità tutte reggine; il gruppo folkloristico La Ginestra, si è esibita in canti e balli tipici della nostra tradizione popolare» ha proseguito il consigliere comunale.

«Crediamo fermamente nello sviluppo del turismo crocieristico, lavoreremo per fare ancora di più, per programmare e siamo certi che le ricadute sul nostro territorio non potranno che essere positive» ha concluso Giovanni Latella.