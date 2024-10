A Reggio Calabria, la rassegna musicale “Music on The RoofTop”

Fino al prossimo 24 Agosto, presso l’ Hotel Medinblu a Reggio Calabria, si svolgerà la rassegna musicale dal titolo: “Music on The RoofTop”. L’idea è quella di realizzare in Calabria e precisamente a Reggio Calabria, quattro appuntamenti musicali ospitando cantanti conosciuti nel panorama musicale internazionale; tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

L’evento è organizzato grazie alla preziosa collaborazione con Gabriele Marcianò e Alessio Laganà. I primi ad esibirsi nel suggestivo scenario del terrazzo dell’Hotel sono stati “il Michael Supnick quartet” passando dai classici del jazz dal dixieland allo swing. Il 2 agosto sarà la volta di una splendida voce del panorama internazionale e protagonista indiscussa di The Voice of Italy 2014, Daria Biancardi dall’incredibile animo soul e jazz.

Il 19 agosto toccherà invece alla cantante e compositrice Esther Ovejero and The Hawks , che toccano le corde del blues, funky, soul e jazz e in ultimo la cantante e pianista londinese Xantoné Blacq toccando corde che vanno dal soul fino al genere jazz. Per informazioni relative agli appuntamenti musicali di luglio e agosto presso l’ Hotel Medinblu a Reggio Calabria, possiamo consultare il seguente sito internet: https://www.hotelmedinblu.com/it/