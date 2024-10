A Reggio Calabria la tappa del campionato calabrese di gimkana

Nella consueta location di Piazza del Popolo, già palcoscenico di gimkane vespistiche sin dagli anni ’50, in una bellissima giornata soleggiata si è brillantemente conclusa la IV ed ultima tappa del campionato calabrese di gimkana.

Su un circuito sinuoso e ricco di ostacoli si sono sfidati tutti i big calabresi della specialità che hanno fatto divertire ed entusiasmare il pubblico presente sui gradoni della piazza. Non sono mancati neofiti della specialità che hanno voluto provare l’emozione e percepire l’adrenalina che solo una gara di gimkana può riservarti.

Alle 13 30 tutti al ristorante dove, tra una portata e l’altra, si sono svolte le festanti premiazioni.

Per la cronaca, la categoria small è stata vinta da D’aloi Giuseppe (Karaco) del VC Nicotera seguito a brevissima distanza da La Cava del VC Florense e Francia del VC Nicotera.

La categoria large se l’aggiudica Allevato del VC Florense, 2° posto per Rachele del VC Rosarno e 3° Zappia del VC Nicotera.

Nicotera, Florense e Reggio Calabria le migliori squadre.

Il Presidente Vitrioli ringrazia e si congratula con tutti i partecipanti per la sportività e correttezza dimostrata dando apountamento al 2018 per un nuovo avvincente campionato.