Reggio Calabria, lavori al manto stradale in via Modena

Proseguono a Reggio Calabria i lavori al manto stradale. Oggi operai al lavoro nella zona sud della città, precisamente in via Modena.

“A Sbarre, Archi, Santa Caterina, Gallico e Catona camminiamo ormai sicuri dopo anni, così come in via Ibico, in via Giuseppe Reale, al controviale della Libertà, in via Melacrino, via Santa Lucia e in via don Orione.

Abbiamo reso bello il centro storico in via San Francesco da Paola, via Torrione e via Possidonea, restituito dignità, lavorando anche d’estate, alla via Reggio Campi, alla via nazionale di Pellaro, in via San Giuseppe, in via Arangea –Ravagnese, via Anita Garibaldi di Gallico ed ieri, infine, abbiamo iniziato in via Modena San Sperato”, le parole del sindaco Falcomatà nei giorni scorsi.