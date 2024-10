Reggio, il ‘leggendario’ Ponte Calopinace vicino a vedere finalmente la luce

Ponte Calopinace, la fine del (lunghissimo) tunnel sembra essere vicina. L’assessore comunale ai Lavori Pubblici Franco Costantino a fine febbraio non si era sottratto rispetto alla domanda da 1 milione di dollari, trappola che in passato ha inghiottito diversi esponenti dell’amministrazione Falcomatà e lo stesso primo cittadino, ovvero la data che avrebbe visto il ponte nascere ufficialmente.

“Le tempistiche relative alla conclusione dei lavori e inaugurazione del Ponte Calopinace? Voglio essere chiaro, ho fondati motivi per affermare che questa estate ci passeggeremo sopra. Una volta arrivate le travi e gli appoggi sismici, che salvo intoppi giungeranno entro un paio di mesi, serviranno 60-90-giorni effettivi di cantiere per concludere i lavori e inaugurare l’opera”, le parole dell’erede di Rocco Albanese ormai due mesi e mezzo fa.

Costantino, assessore alla ‘Città del futuro’ con le deleghe ai Lavori Pubblici e grandi opere, Attuazione ed esecuzione programmi triennali e Opere Pubbliche, nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik’ in onda su Rtv ha fatto un approfondito focus sui cantieri e le incompiute presenti in città.

Impossibile non tornare sul ‘leggendario’ ponte Calopinace, con l’assessore Costantino che ha ribadito la promessa fatta a febbraio.

“Quello del Ponte Calopinace era un impegno tecnico relativamente modesto. La situazione è effettivamente tragicomica come affermato dal conduttore della trasmissione, ma talvolta con le opere pubbliche accadono cose che non sono controllabili.

E’ stato sfortunato il mio predecessore Rocco Albanese, non ci sono mai stati impedimenti tecnici. E’ successo che i finanziamenti di natura regionale sono stati bloccati a causa di un contenzioso con il Comune e in questi casi di conseguenza le imprese non proseguono con i lavori. Misure delle travi errate? No, era la tipologia che era difficile da reperire sul mercato e quindi era stata chiesta variante per cambiare le travi”.