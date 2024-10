Reggio, completati i lavori della scalinata interna del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci 

Nei giorni scorsi presso i locali del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci alla presenza del dirigente scolastico Antonella Borrello ed i componenti dello staff del Dirigente Scolastico Valentina Maria Colella e Pasquale Ocello, il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace insieme al Dirigente del settore Edilizia di Palazzo Alvaro Giuseppe Mezzatesta ha effettuato un sopralluogo in occasione del completamento della nuova scala interna dell’istituto, opera importante ed assolutamente necessaria per il regolare svolgimento in piena sicurezza dell’attività scolastica e studentesca.

L’opera realizzata dalla Società Castore per un valore complessivo di circa 20 mila euro risulta strategicamente importante in quanto collegamento tra le aule e la moderna aula multimediale, site in due ali distinte dell’istituto, rendendo così gli spostamenti interni più agevoli per tutti, personale e studenti.

Il vicesindaco, che ha seguito con attenzione l’iter dell’intervento, si è detto soddisfatto per questo risultato conseguito in tempo prima dell’inizio dell’attività didattica consentendo così la fruizione dell’istituto in totale sicurezza per l’intera comunità scolastica.