A Reggio Calabria le iniziative della manifestazione “Magico Natale 2017”

I quartieri della periferia nord della città di Reggio Calabria nel periodo natalizio, si animeranno con il programma “Magico Natale 2017” che prevede diverse iniziative ludiche e di spettacolo dedicate alle famiglie, ai bambini e agli anziani, organizzate dall’associazione Cultura e spettacolo “Stretto Cabaret” con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e la collaborazione delle associazioni e delle parrocchie del territorio.

Un programma variegato a tema natalizio che coinvolgerà anche gli artisti locali reggini creando momenti d’intrattenimento e aggregazione sociale con i seguenti appuntamenti:

-Il 26 dicembre, nel quartiere di Catona, presso il campetto della Chiesa di San Francesco di Paola, dalle 19,00, si svolgerà l’evento “Natale in piazza” che prevede uno spettacolo di magia, trampolieri e giocoleria infuocata con gli artisti della compagnia Giocolereggio.

-Il 27 dicembre alle ore 17,00, nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Maria del buon Consiglio a Concessa, sono previste iniziative ludico – educative dedicate ai bambini con i “laboratori creativi degli Elfi” per la realizzazione di oggetti natalizi con materiali da riciclo e “l’arrivo di un simpatico Babbo Natale” per coinvolgere i giovani partecipanti in giochi, balli e animazione. L’iniziativa aperta ai bambini dai 4 ai 10 anni, sarà curata dagli animatori dell’associazione Allegra Tribù.

-Il 30 dicembre alle 18,30 presso il palatenda dell’area verde di Salice, non poteva mancare uno dei “giochi tradizionali del Natale” con una simpatica tombolata a premi, presentata dallo speaker di radio Touring104 Benvenuto Marra e l’intrattenimento comico del cabarettista Aldo Di Giuseppe.