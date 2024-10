A Reggio Calabria l’evento “Rugby per tutti”

Domenica 15 aprile si è svolto a Reggio Calabria un raduno giovanile con la formula “Rugby per tutti”. Nell’occasione hanno partecipato i ragazzi del C.A.S. Reggio Calabria, gli Istituti comprensivi Alvaro-Gebbione e Nosside-Pythagoras di Reggio Calabria e il Rugby Palmi con dei giovani appartenenti ad istituti comprensivi della stessa cittadina. I ragazzi che hanno partecipato appartenevano alle categorie under 8, under 10, under 12, under 14 maschile, under 14 femminile.

L’evento è stato organizzato dalla società C.A.S. Reggio del presidente Aldo Rositano. La comitiva Palmese era coordinata dal presidente Giovanni Russo con al seguito alcuni tecnici-accompagnatori che stanno collaborando per far crescere questa nuova realtà rugbistica nata in questa stagione e che già dimostra di di avere delle buone potenzialità sia di ragazzi che di staff. Direttore di campo Valerio Stillitano che assieme a Rositano e Russo hanno arbitrato le varie partite di categoria. Giornata estiva con un folto pubblico che ha seguito gli incontri dagli spalti.

Il prossimo appuntamento giovanile sarà a Catania nei giorni 5 e 6 maggio in occasione delle finali nazionali enti scolastici zona sud.