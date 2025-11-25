City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, il liceo Campanella sigla un protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Magistrati

L'obiettivo potenziare l'indirizzo economico-giuridico

25 Novembre 2025 - 08:50 | Comunicato Stampa

protocollo anm

Siglato il protocollo d’intesa fra il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane”, nell’articolazione Liceo Classico “T. Campanella”, e l’Associazione Nazionale Magistrati – sezione distrettuale di Reggio Calabria.

Il protocollo, che andrà a potenziare l’indirizzo giuridico-economico del liceo, ha l’obiettivo di rendere edotti gli studenti delle principali categorie del diritto necessarie per una lettura consapevole e qualificata della realtà circostante.

L’Associazione Nazionale Magistrati, rappresentata dal Presidente della Giunta Esecutiva sezionale, Dott.ssa Antonella Stilo, fornirà:

  • lezioni specialistiche
  • approfondimenti
  • tirocini dedicati agli studenti dell’indirizzo giuridico-economico del liceo classico coordinato dalla docente di diritto, Prof.ssa Giovanna Pellicanò

Si ricorda che tale indirizzo rappresenta un unicum nella realtà dei licei classici italiani in cui non è presente l’insegnamento del diritto.

Nella foto il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella”, Avv. Lucia Zavettieri, e il Presidente della Giunta Esecutiva della sezione distrettuale di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati, Dott.ssa Antonella Stilo.

Liceo Classico CampanellaReggio Calabria Scuole Superiori