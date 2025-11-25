Reggio, il liceo Campanella sigla un protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Magistrati
L'obiettivo potenziare l'indirizzo economico-giuridico
25 Novembre 2025 - 08:50 | Comunicato Stampa
Siglato il protocollo d’intesa fra il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane”, nell’articolazione Liceo Classico “T. Campanella”, e l’Associazione Nazionale Magistrati – sezione distrettuale di Reggio Calabria.
Il protocollo, che andrà a potenziare l’indirizzo giuridico-economico del liceo, ha l’obiettivo di rendere edotti gli studenti delle principali categorie del diritto necessarie per una lettura consapevole e qualificata della realtà circostante.
L’Associazione Nazionale Magistrati, rappresentata dal Presidente della Giunta Esecutiva sezionale, Dott.ssa Antonella Stilo, fornirà:
- lezioni specialistiche
- approfondimenti
- tirocini dedicati agli studenti dell’indirizzo giuridico-economico del liceo classico coordinato dalla docente di diritto, Prof.ssa Giovanna Pellicanò
Si ricorda che tale indirizzo rappresenta un unicum nella realtà dei licei classici italiani in cui non è presente l’insegnamento del diritto.
Nella foto il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella”, Avv. Lucia Zavettieri, e il Presidente della Giunta Esecutiva della sezione distrettuale di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati, Dott.ssa Antonella Stilo.