Reggio, il Liceo Campanella nella Giuria del Premio per la Cultura Mediterranea

Gli alunni della IV C tra i delegati delle dieci scuole di Calabria e Basilicata per la sezione "Narrativa Giovani"

La classe IV C del Liceo Classico “Tommaso Campanella”, componente della Giuria scolastica della sezione Narrativa Giovani della diciottesima edizione del Premio per la Cultura Mediterranea – Fondazione Carical, ha preso parte alla Cerimonia di Premiazione presso il teatro “A. Rendano” di Cosenza.

Promossa dalla Dirigente Carmen Lucisano l’esperienza si è rivelata particolarmente interessante per gli alunni, che hanno avuto la possibilità di assistere a una celebrazione del valore della scrittura e della lettura. La partecipazione attiva degli allievi è stata fondamentale: la sezione Narrativa Giovani è l’unica per la quale i vincitori non vengono scelti dalla giuria internazionale ma da una giuria composta dai delegati di dieci classi di scuole della Calabria e della Basilicata, questo con il fine di continuare a diffondere nei giovani il gusto e la passione per i libri, come sottolinea Mario Bozzo, Presidente del Premio e Past President della Fondazione Carical.

Presentatrice d’eccezione la giornalista RAI Laura Chimenti, conduttrice dell’edizione delle ore 20:00 del TG1. Durante la cerimonia, che ha visto la consegna dei riconoscimenti ai vincitori delle diverse sezioni del Premio, è stato presentato il tema “Della pace e della guerra – Ovvero di un’umanità smarritasi” con letture di testi quali “La gloria” da “Guerra e Pace” di Lev Tolstoj, “La guerra è affare di donne” dalla “Lisistrata” di Aristofane, “Parole e Versi”, “Discorso all’umanità” da “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin.

Gli allievi del Liceo Classico hanno avuto modo di incontrare Greta Olivo, autrice del romanzo “Spilli” (Einaudi 2023) vincitrice della sezione Narrativa Giovani.

Giorgia Armacia Previtera, rappresentante della IVC, è stata selezionata per leggere, durante la cerimonia, la motivazione per la quale il premio è stato assegnato alla scrittrice.