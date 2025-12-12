Reggio, il liceo ‘Campanella’ potenzia l’indirizzo giuridico-economico. Accordo con il DiGiES
Lezioni specialistiche e stage: una nuova opportunità per gli studenti. Siglato il protocollo d'intesa con l'Università Mediterranea
12 Dicembre 2025 - 07:00 | Comunicato Stampa
Siglato il protocollo di intesa fra il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” – nell’articolazione Liceo Classico “T. Campanella” – e il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES) dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il protocollo, che andrà a potenziare l’indirizzo giuridico – economico del liceo, insieme al protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e con l’Associazione Nazionale Magistrati – sezione distrettuale di Reggio Calabria, ha l’obiettivo di illustrare agli studenti le principali categorie del diritto e dell’economia attraverso lezioni specialistiche e incontri seminariali.
Il protocollo prevede, altresì, stage ed eventi dedicati.