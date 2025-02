Reggio, il liceo Gullì in visita a Palazzo San Giorgio – FOTO

Una scolaresca, costituita da circa 6 seconde classi, del liceo statale Tomaso Gulli ha fatto visita a Palazzo San Giorgio, accompagnata dalle docenti Nadia Aloi, Maria Pitasi, Domenica Foti, Margherita Tromba, Vittoria Policriti ed Annamaria Porcino. In questo contesto, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino la casa comunale e le principali funzioni degli organi amministrativi cittadini.

Un percorso tra le istituzioni e la storia

L’Aula Consiliare “On. Pietro Battaglia” è stata la prima tappa di un itinerario, ormai ricorrente, che include anche il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” e l’Ufficio di Presidenza.

Gli studenti hanno avuto modo, grazie ai funzionari Demetrio Triglia e Silvia Miceli, di apprendere le informazioni necessarie ed essenziali sul ruolo e sulle funzioni del Consiglio Comunale, oltre a conoscere una descrizione dettagliata dell’Aula e del Palazzo, da un punto di vista sia artistico sia architettonico.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Marra, ha descritto la storia dell’Aula con precisi riferimenti e aneddoti della vita amministrativa, spiegando anche l’importanza delle intitolazioni delle aule finalizzata a dare valore e risalto a personalità cittadine che si sono particolarmente distinte a livello sociale, politico e culturale.

Ha rappresentato, inoltre, il rilievo democratico del Consiglio Comunale per l’intera vita cittadina, in ogni suo segmento ed aspetto.

L’assessora all’Istruzione, Anna Briante, partecipando e intervenendo, ha offerto agli studenti il proprio contributo, illustrando il ruolo ricoperto come componente della Giunta e, in particolare, come delegata proprio al settore che si occupa delle scuole cittadine.

Tra i vari argomenti affrontati, sollecitati anche dagli studenti con domande e curiosità, c’è stato quello legato alla qualità delle mense scolastiche e dell’alimentazione, tema che ha trovato ampio riscontro nel proficuo confronto con le figure istituzionali.

La partecipazione attiva e democratica della cittadinanza, il ruolo e le funzioni del Consiglio Comunale e della Giunta, la descrizione di Palazzo San Giorgio e dei suoi spazi principali sono ormai elementi caratterizzanti di questa e di altre visite di studenti cittadini, finalizzate a un vero e proprio momento di educazione civica che, pur mantenendo un profilo divulgativo, offre l’opportunità di affacciarsi alla vita politico-amministrativa in modo più maturo e consapevole.