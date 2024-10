Da Reggio Calabria alla conquista di Londra: la storia musicale di KlaCat

Reggio ha una nuova stella. Il suo nome d’arte è KlaCat, nata nell’ottobre dell’89 si è avvicinata fin da subito alla musica.

A 3 anni ballava e cantava per casa, racconta la mamma che decise di iscriverla nella migliore scuola di danza reggina, per coltivare il suo talento. Per 11 anni studia danza classica, contemporanea e jazz, la sua vera passione è l’hip hop, tanto che la giovane salta anche più di qualche giorno di scuola per imparare nuovi passi di break.

Per altri 5 anni, Claudia Valentina Laganà (questo il nome dell’artista) lavora nel mondo dello spettacolo come ballerina professionista e animatrice affiancando spesso artisti di grande importanza. Un brutto incidente porta KlaCat ad abbandonare la danza, ma non il suo eterno amore per l’hip hop.

Inchioda le punte al muro e comincia a scrivere testi ‘sfogo’ tuttora inediti, sulla sua vita e le brutte esperienze. Durante una serata, Claudia incontra alcuni esponenti reggini del rap che la incoraggiano a pubblicare il primo brano ‘mina vagante’ feat Maso.

Questo è solo l’inizio di una lunga serie di brani creativi, pieni di stile e di contenuti di attualità. Ben presto KlaCat fiorisce ed entra a far parte del ‘Brutta razza klan’ e si esibisce praticamente ovunque, alzando in città un vero e proprio polverone di rap. Anni fantastici per l’artista reggina che, con il passare del tempo, ha conquistato anche Londra.

Nella capitale britannica Klacat incontra un collega di rime Carlo Poli in arte ‘Slm C’, fondatore della “Mental Illness Muzik”, (etichetta indipendente), e presenta a lui il progetto Reg(G)inA Ep! Carlo percepisce l’ambizione è l’attitudine dell’artista e l’accoglie nella casata, la prepara, cura le pubbliche relazioni, registra l’album e contribuisce nella perfetta realizzazione di ogni minimo dettaglio.

Il primo singolo estratto e’ “Puristi” , prodotto da Eman con video ufficiale, lanciato il 12 gennaio 2019 sul channel YouTube “Mental illness Muzik”. Il publico si innamora, “Puristi” e’ ovunque, ma KlaCat ancora lavora al resto dell’ep regalando un extra brano nell’attesa con lo stesso Slim c, “Haterz”.

Dopo 5 mesi di duro lavoro ed imprevisti, La Mental illness Muzik annuncia: Reg(G)ina e’ ufficialmente su tutte le piattaforme digitali!!