Comune di Reggio, la maggioranza attacca il centrodestra: “Incoerenza e polemica strumentale sul maltempo”

I Consiglieri dei gruppi di maggioranza stigmatizzano l’incoerenza del centrodestra che, mentre a livello regionale predica responsabilità, in città tenta di aizzare una polemica sul maltempo.

Centrodestra “strabico” su stato d’emergenza e maltempo a Reggio Calabria

“Che il centrodestra calabrese e reggino non brillasse certo per coerenza era chiaro già da tempo, ma in queste ore abbiamo avuto l’ennesima riprova di quanto strumentali e populiste siano le prese di posizione dei rappresentanti istituzionali che oggi guidano la Cittadella e che al Comune di Reggio Calabria siedono ai banchi dell’opposizione. Mentre la Giunta regionale delibera ufficialmente la richiesta di stato d’emergenza per i danni prodotti dal maltempo in Calabria, il centrodestra reggino polemizza sulla stampa richiamando a non meglio precisate responsabilità dell’amministrazione comunale e del delegato alle manutenzioni”, affermano i consiglieri dei gruppi consiliari di maggioranza.

Incoerenza politica dell’opposizione

Un atteggiamento definito “strabico” dai consiglieri, che sottolineano come questa posizione evidenzi la mancanza di visione e responsabilità del centrodestra reggino, accusato di cercare visibilità strumentalizzando le problematiche legate al maltempo.

“Ancora una volta ci troviamo a dover sottolineare l’assoluta incoerenza dello sparuto drappello di consiglieri di opposizione – scrivono i gruppi di maggioranza – un atteggiamento evidentemente figlio di una confusione assoluta e dalla totale assenza di una progettualità politica. Circostanze che li mettono in netta contrapposizione con una linea regionale che richiama al senso di responsabilità ed alla solidarietà territoriale”.

I risultati del lavoro dell’Amministrazione comunale

“Come si può arrivare al punto di tentare di sfruttare la pioggia per creare ad arte una polemica politica, peraltro in un territorio come la nostra città dove i danni sono stati molto contenuti, proprio dalla buona programmazione, dal lavoro fatto per mitigare i rischi di possibili bombe d’acqua e dal pronto intervento delle squadre comunali e di Castore“.

Maggioranza: “Opposizione sterile e inadeguata”

“Se è questo che le eccelse menti del centrodestra reggino riescono a produrre, allora è meglio stendere un velo pietoso sulla loro assoluta inconcludenza ed inutilità. È proprio vero che spesso sarebbe meglio tacere e dare un’impressione di inadeguatezza, piuttosto che parlare, esporsi pubblicamente e darne la piena ed ineluttabile certezza”, concludono i consiglieri di maggioranza.