La magia del Natale alla Bottega del Gelato: arrivano i pandorini gelato e tanto altro ancora…

Il Natale si avvicina e con esso la voglia di immergersi in un’atmosfera fatta di calore, tradizione e… dolci irresistibili! La Bottega del Gelato ha già pensato a come portare nelle case dei reggini il gusto autentico dell’artigianalità insieme alla magia delle feste.

Da oltre 10 anni, la gelateria è un punto di riferimento per gli amanti del gusto autentico e delle creazioni artigianali. Nata con l’obiettivo di portare in città un prodotto di qualità, è cresciuta innovando costantemente e conquistando il cuore – ed il palato – dei clienti.

Con il Natale 2024 alle porte, la Bottega del Gelato conferma il suo impegno nel sorprendere e deliziare, proponendo novità che promettono di rendere ancora più dolce il periodo più magico dell’anno.

Un Natale pieno di sorprese e tradizioni rinnovate

Arrivano i pandorini gelato

Tra le grandi novità di quest’anno spiccano i pandorini gelato con gocce di cioccolato, un’edizione limitata pensata per sostituire le tradizionali brioche durante il periodo natalizio. Ogni pandorino, soffice e profumato, può essere riempito al momento con il gelato preferito, trasformandosi in un’esperienza personalizzata e indimenticabile. Questo piccolo capolavoro non è solo un dolce, ma un vero tributo alla creatività che ha reso la Bottega famosa.

Pandori e panettoni gelato…con un omaggio

E per chi cerca un’idea regalo unica o un dessert spettacolare per le tavole delle feste, tornano i celebri pandori e panettoni gelato, vere opere d’arte che uniscono la tradizione dolciaria natalizia alla maestria artigianale della gelateria. Arricchiti da un buono omaggio per chi li prenoterà anticipatamente, un gesto pensato per ringraziare i clienti della fiducia dimostrata negli anni.

Pandori e panettoni potranno essere farciti a gusto del cliente, dunque spazio alla vostra fantasia!

La promo su gelato e conetti

Fino all’8 dicembre, inoltre, sarà possibile approfittare di una promozione imperdibile: gelati e conetti a soli 14 euro al chilo. Una dolce occasione per condividere con famiglia e amici il sapore autentico del gelato artigianale, simbolo di qualità e passione.

Non mancano, poi, le proposte golose per chi vuole concedersi un momento di puro piacere: il nuovo affogato al cioccolato, un’esplosione di sapori che può essere abbinata a qualsiasi gusto disponibile, è pensato per diventare il comfort food delle serate invernali, perfetto da gustare in compagnia o come coccola personale.

Una storia di qualità e innovazione

La Bottega del Gelato non è solo una gelateria, ma un pezzo di storia del gusto a Reggio Calabria. Da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, ha saputo creare un rapporto speciale con la comunità, fidelizzando generazioni di appassionati grazie a un mix di qualità, innovazione e calore umano. Ogni novità proposta, dalle creazioni estive alle sorprese natalizie, è il frutto di un lavoro attento e appassionato, che punta a rendere ogni visita un momento speciale.

In un periodo dell’anno in cui le tradizioni si mescolano con il desiderio di sorprendere, la Bottega del Gelato riesce ancora una volta a distinguersi, offrendo prodotti capaci di unire gusto, emozione e un pizzico di magia.

Un Natale da vivere con dolcezza

Per tutti coloro che desiderano rendere il Natale 2024 davvero speciale, la Bottega del Gelato è pronta ad accogliere con un sorriso e una selezione di dolci unici. Che sia per un regalo, una serata in famiglia o un momento di piacere personale, ogni creazione della gelateria racconta una storia di amore per il territorio e passione per il gusto.

La Bottega del Gelato aspetta tutti per condividere la magia delle feste, dove ogni dolce è un invito a sognare e ogni assaggio è un ricordo che rimane nel cuore.