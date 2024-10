Reggio Calabria, maglia nera: 222 ditte interdette per mafia

La Calabria si piazza al primo posto in tutto il paese

La Calabria è prima in Italia per ditte interdette per mafia. Dal 2014 al 2018 sono infatti 549 le ditte che sono state destinate al blocco dei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Reggio Calabria si piazza al primo posto in tutto il paese, con 222 provvedimenti emessi dalla Prefettura, ed il dato è destinato ad aumentare. Al secondo posto troviamo Vibo Valentia con 139 provvedimenti, mentre al terzo c’è Catanzaro con 89.

Il bilancio dell’Anac allarma anche per il condizionamento mafioso delle imprese, che si dirige con insistenza verso il Nord Italia.