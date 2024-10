Reggio, i cittadini tornano a manifestare contro la raccolta dei rifiuti porta a porta

"Sfatiamo il mito del reggino di scindi e fallu tu". Il Comitato 'No al porta a porta' torna in piazza

I cittadini si mobilitano in una nuova manifestazione per dire “No al porta a porta”. I rifiuti a Reggio Calabria sembrano essere ancora un problema nonostante il lavoro straordinario di Eco Piana. I reggini hanno infatti deciso di riunirsi nuovamente a piazza Italia, sede del governo cittadino, per mostrare il loro dissenso riguardante l’attuale gestione della raccolta rifiuti sul nostro territorio.

QUANDO

La manifestazione è organizzata per domenica 1 marzo dal Comitato “No al porta a porta“, Vitambiente e AmaReggio.

“Visto l’attuale stato di abbandono, e la mancata soluzione in tempi brevi da parte della Pubblica Amministrazione, l’intento è un incontro con i cittadini che come noi vogliono protestare contro i mancati interventi e proporre eventuali soluzioni. Durante la manifestazione sarà possibile esporre le proprie idee solo dopo aver segnalato agli organizzatori la volontà di farlo e una sintesi della proposta o del dissenso, in maniera tale da consentire agli stessi il coordinamento degli interventi stessi”.

I temi cardine dell’incontro saranno:

situazione rifiuti, stato attuale e previsioni future;

situazione tributi e modalità di detrazione;

informazioni e aggiornamenti su quanto in questo mese è stato elaborato e successivi programmi.

“Chiediamo a tutti i cittadini di partecipare, nulla potrà cambiare se non dimostriamo il nostro disappunto, è ormai trascorso troppo tempo accettando in silenzio (salvo il lamentarsi con l’amico o il conoscente di turno) la cattiva amministrazione con le conseguenze che ormai sono sotto gli occhi di tutti. È ora di capire che se vogliamo una città ben gestita bisogna partire da noi, sfatiamo il mito del Reggino di “scindi e fallu tu”, è il momento di essere solidali ed uniti”.