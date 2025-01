Massimo Lopez innamorato di Reggio Calabria: ‘Stupenda. Tanta gentilezza e cortesia’

Massimo Lopez in riva allo Stretto per lo spettacolo “Dove eravamo rimasti”, in coppia con Tullio Solenghi, evento andato in scena al Teatro Cilea.

Leggi anche

L’attore poi attraverso i social ha palesato l’amore per la città.

“Bella questa Reggio Calabria, veramente giornata meravigliosa il 5 gennaio 2025, stupenda. Caldo, si sta bene, un mare fantastico, un’accoglienza strepitosa, una città viva, locali bellissimi, uno meglio dell’altro, curati nel dettaglio.

Tanta gentilezza, tanta accoglienza e tanta cortesia, veramente una bella esperienza questa Reggio Calabria, stupenda”, ha affermato Lopez, dimostrando di apprezzare non solo le bellezze reggine ma anche l’accoglienza e la cortesia dei cittadini.