Reggio Calabria, si attende un fine settimana di sole. Caldo estivo in arrivo?

Quale il tempo previsto a Reggio Calabria per questo fine settimana?

In queste ore le temperature sono nuovamente scese e si attende nuovamente il sole per poter godere appieno delle giornate primaverili in riva allo Stretto. Per vedere il cielo azzurro e libero da nuvole con poco vento bisognerà avere ancora un pò di pazienza. Sono previste infatti per le prossime ore perturbazioni e rovesci che investiranno la provincia reggina anche nella giornata di venerdì 15 marzo.

Nel fine settimana però arriverà il sole con due belle giornate da trascorrere fuori all’aria aperta per respirare finalmente un clima quasi estivo con temperature che raggiungeranno i venti gradi.

Si prospetta dunque un fine settimana tipicamente estivo sulla nostra regione, con tempo stabile e soleggiato e con temperature in salita in diverse località a causa dall’arrivo di masse d’aria più calde dal nord – Africa. Nella giornata di domani ci sarà dunque qualche disturbo limitato per lo più alla Calabria ionica ma il weekend sarà invece primaverile e soleggiato con temperature al di sopra della media stagionale.