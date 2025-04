Arcidiocesi di Reggio-Bova in lutto: è tornato alla Casa del Padre Rosario Morrone, papà dell’arcivescovo Fortunato

Alle prime luci del Giovedì Santo, il Signore ha chiamato a sé Rosario Morrone, padre dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e presidente della Cec, monsignor Fortunato Morrone. Aveva 96 anni ed è spirato serenamente a Isola Capo Rizzuto, sua terra natale.

La celebrazione esequiale, secondo le disposizioni previste per il venerdì santo, sarà officiata domani, venerdì 18 aprile, alle ore 10.30 presso il Santuario della Madonna Greca di Capo Rizzuto.

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova si stringe con affetto attorno al proprio pastore e alla sua famiglia, esprimendo profondo cordoglio ed elevando preghiere di suffragio per il caro papà Rosario durante le messe in coena domini che saranno celebrate stasera in tutte le comunità parrocchiali.

Monsignor Morrone, provato dal dolore e visibilmente commosso, al termine della Messa del Crisma presieduta stamattina nella Cattedrale di Reggio Calabria, ha voluto ringraziare il Signore per il dono della vita di suo padre e per il segno spirituale di questo passaggio avvenuto proprio nel giorno che apre il Triduo Pasquale, conferma della fede del Signor Rosario vissuta e testimoniata.