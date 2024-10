A Reggio Calabria la mostra di Nello Cuzzola ‘Dialoghi cromatici’

Preponderanza di giallo, rosso, verde e blu, declinati in tutta la loro luminosità; questi i colori che prendono vita nelle opere dell’artista reggino Nello Cuzzola.

La padronanza della materia fa scivolare velocemente la sua mano sulle tele per dare forma a sconfinati campi di papaveri o di ginestre, dove in lontananza è sempre visibile una porzione di

mare. Luoghi della Nostra Terra, la Calabria, di cui l’artista è da sempre innamorato, tanto da farne il soggetto principale delle sue raffigurazioni, per renderne omaggio.

Paesaggista dichiarato da sempre, sperimentatore inarrestabile della disciplina nel proprio intimo.

Con quest’ultima personale, dal titolo “DIALOGHI CROMATICI – dal figurativo all’astratto”, Nello Cuzzola espone al pubblico una parte dei lavori frutto della sua cinquantennale carriera.

Una vita dedicata all’Arte e alla ricerca della bellezza, un percorso ricco di sfumature e forme che andranno dal classico figurativo al moderno astratto.

Il visitatore durante la visione della mostra potrà immergersi in questo variopinto mondo e sentirsi pienamente coinvolto, perchè le sue opere catturano non solo lo sguardo ma anche l’anima di chi le osserva.

La “Galleriarancione” all’interno dell’atelier artistico “Arte e più”, ospiterà la personale dell’artista.

L’inaugurazione ad ingresso libero sarà sabato 13 Aprile 2019 alle ore 18, in via G.Benassai N°1D Reggio Calabria (salita pineta Zerbi).