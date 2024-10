Reggio, inaugurata a Palazzo Alvaro la mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’

Di seguito il comunicato stampa del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari sulla mostra dedicata al giudice Livatino.

La storia, l’impegno nella magistratura nella Sicilia degli anni Ottanta, la Fede, l’agguato mafioso nel 1990 e la beatificazione nel 2021. La vita del giudice Rosario Livatino al centro della mostra Sub Tutela Dei, espressione che sovente utilizzava raccontando sulle pagine della sua agenda le sue giornate. Espressione nella quale si condensa la profondità della fede dell’uomo e, quindi, anche del magistrato.

Su impulso del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari reggino, la mostra dal titolo “Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino”, adesso è arrivata anche a Reggio Calabria, dopo le tappe a Polistena e a Melito Porto Salvo.

Scandita da pannelli con foto, documenti e ricostruzioni storiche della vita e della carriera del giudice agrigentino, l’esposizione è curata da Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero di Palermo e promossa da Meeting Mostre.

L’inaugurazione ha avuto luogo nella sala Boccioni di palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove resterà visitabile da scuole e pubblico con ingresso libero fino a martedì 30 gennaio (da lunedì a venerdì ore 9:00/18:30 e sabato ore 9.30/12.30).

Il taglio del nastro è stato preceduto da alcuni interventi alla presenza di Giuseppe Bognoni, presidente del Csv dei Due Mari, Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, vicesindaco Metropolitano, don Francesco Megale, vicario episcopale per il Laicato, Famiglia, Lavoro dell’arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, Mariagrazia Arena, presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Spiega Giuseppe Bognoni, presidente del Csv dei Due Mari di Reggio Calabria:

“Il centro servizi al Volontariato è chiamato ad alimentare legami di fiducia sul territorio e dentro la comunità. La figura di Rosario Livatino, che ancora oggi insegna moltissimo ci consente di proseguire la nostra attività di semina nel segno di valori come il lavoro inteso quale contributo al bene comune, il dovere come dimensione concreta di pratica civile, la legalità, la giustizia, la libertà, la fede. Una storia piena di valori in cui potenti sono anche il gesto Pietro Nava, testimone oculare dell’agguato che subito racconta, e le richieste di perdono di uno dei mandanti Salvatore Calafato e di uno degli esecutori dell’omicidio, Domenico Pace. I giovani sono al centro dell’azione di sensibilizzazione attuata con questa mostra. Come noi e con noi, hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa divenendone protagonisti come visitatori e come guide volontarie formate proprio dal Csv”.