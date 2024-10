Nancy Stilo eletta all’unanimità neo coordinatrice regionale Aiga

Si è svolto a Viterbo lo scorso 2 dicembre il Consiglio Direttivo Nazionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che ha visto l’elezione e la nomina, da parte del nuovo Presidente Nazionale – il bergamasco Avv. Carlo Foglieni – della governance che lo accompagnerà nel corso del biennio 2023-2025.

Tra queste, l’elezione all’unanimità dell’Avv. Nancy Stilo quale coordinatrice regionale di Aiga Calabria composta da 11 sezioni: Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Lamezia, Catanzaro, Locri, Palmi, Vibo Valentia, Castrovillari, Rossano e Paola.

Nancy Stilo, già presidente della sezione Reggina nello scorso biennio, ha fatto il suo ingresso in Aiga nel lontano 2011, ovvero all’inizio della sua pratica forense. Negli anni si è impegnata, con un nutrito gruppo di colleghi, a promuovere una serie di attività formative e conviviali che potessero essere occasione di scambio e crescita professionale e personale dei giovani avvocati reggini.

Ha, altresì, partecipato attivamente e con costanza alle iniziative di formazione e politica forense promosse da Aiga nazionale.

Un percorso di impegno e condivisione che l’ha vista negli ultimi anni sempre impegnata nel direttivo di sezione sino ad assumerne la presidenza nel biennio 2020/2022; negli ultimi due bienni è stata anche nominata quale responsabile nazionale del dipartimento “Mediazione” della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli”.

Ed invero, sarebbero proprio tali doti “conciliative”, oltre a quanto realizzato negli ultimi anni, che avrebbero fatto confluire l’intera Calabria in unico nome, dichiara l’attuale Presidente della sezione reggina, Avv. Michele Sergi. Motivo di orgoglio per la nostra sezione e per l’intero foro reggino.

Dopo quasi 20 anni torna a Reggio Calabria l’Ufficio del Coordinamento regionale, incarico rivestito solo nel triennio 2005/2008 dal collega Mario Plutino.

“Un grande onore e una grande responsabilità”, dichiara la nuova coordinatrice regionale che presta il suo servizio e impegno per una Calabria sempre più unita e sempre più rappresentativa in ambito nazionale.

Rappresentatività garantita anche da altra importante nomina quale tesoriere nazionale ricevuta dal collega della sezione cosentina Valerio Zicaro, motivo di lustro per l’intera Calabria.