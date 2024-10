A Reggio Calabria nasce il primo Centro di Medicina Integrata al Bergamotto

Si avvia l’apertura del primo Centro di Medicina Integrata al Bergamotto, progetto realizzato dall’ Accademia delle Imprese Europea grazie all’ idea e al sostegno scientifico della Dott.ssa Giusy Longo, Farmacista, Direttore Scientifico del Centro.

Il Centro Medico vuole associare alle terapie della medicina ufficiale, farmaci naturali e protocolli innovativi del tutto innocui che, potenziando la capacità di difesa degli organi, consentano all’ organismo sofferente di ottenere la guarigione più velocemente e meglio. Protagonista principale di questi protocolli è il Bergamotto, in tutte le sue applicazioni terapeutiche, per uso interno ed esterno. A tal proposito sono stati formulati diversi protocolli personalizzati da applicare per ogni patologia.

Medicina Integrata significa utilizzare, in terapia e in prevenzione, principi attivi e metodi terapeutici diversi ma in sinergia tra di loro, a base di piante medicinali e farmaci omeopatici ugualmente importanti.

Il Centro di Medicina Integrata, vuole essere il promotore di uno stile di vita sano e adatto ad ogni tipologia di paziente, che metta al centro l’utilizzo di sostanze benefiche provenienti dalla natura.

Visti i risultati incoraggianti finora ottenuti, è nata anche un’idea di divulgazione di metodi salutistici di prevenzione da inserire nei progetti sociali, ovvero nel mondo delle scuole, a cominciare dalle primarie fino alle superiori; dello sport e delle pari opportunità. L’Accademia delle Imprese Europea, si propone come strumento di educazione sanitaria a tutti i livelli, coinvolgendo le Istituzioni preposte alle attività di prevenzione e informazione scientifica adeguata. Nei prossimi mesi, verranno dedicate giornate su temi specifici, quali: il mondo femminile; il mondo sportivo; l’infanzia e la terza età. La prima giornata di apertura del Centro di Medicina integrata sarà martedì 20 Marzo c.a. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in Via Sbarre Inf. n. 114 – Reggio Calabria.

L’Accademia delle Imprese Europea, in linea con le azioni di sviluppo sociale, in sinergia con il Centro di Medicina Integrata, effettua incontri e consulenze gratuite.

Per prenotazione

@: accademia@accademiaimprese.com

Mobile Accademia: +39 3488744555

Mobile Direttore Scientifico: +39 3205530673