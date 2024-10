Una luce per sconfiggere il pregiudizio. Nasce a Reggio Calabria la “Socio Crew”

Reggio Calabria. Una città, una comunità ed un insieme sconfinato di bellezze.

Anche se la filosofia più adottata rimane quella del classico “non c’è niente”, esiste ancora chi è pronto a combattere per questa terra, per darle il giusto merito e per far ricredere chi, ormai, ha deposto le armi già da un pò.

Quella per far brillare Reggio è una vera e propria battaglia. Una guerra contro i pregiudizi, contro la staticità, la pigrizia e la rassegnazione. Un vento di rivoluzione sembra però soffiare sulla città dello Stretto: persone positive che, grazie ad un’attenta programmazione, vogliono mostrare al mondo intero che, anche a Reggio:

“If you can dream it, you can do it”.

Sognare non costa nulla, al contrario per realizzare i propri sogni serve una forza di volontà incrollabile. Questa, oggi, è la forza trainante che contraddistingue la “Socio Crew“: la nuova organizzazione reggina che si propone, non solo di farvi trascorrere un’estate indimenticabile, ma anche di rivoluzionare completamente il vostro modo di vivere gli eventi.

SOCIO CREW

L’idea prende forma dalle menti di Giacomo Scopelliti e Luigi Morabito che, da attenti osservatori, hanno compreso l’infinito potenziale che Reggio racchiude in se.

Jack e Gigi hanno così deciso di unire le loro forze dando vita a quest’organizzazione, cui poi si sono aggiunti altri collaboratori, per creare una sorta di ‘comunità positiva’. Perchè vedere solo il brutto, quando il bello intorno a noi è cosi grande?

Non a caso il loro motto è:

“Good music, good people, positive vibes”.

Riuscite a immaginare il potere travolgente di questi tre fattori? La buona musica combinata alla brava gente è in grado di scatenare una vera e propria tempesta di energia positiva.

Il format di eventi che la Socio Crew presenta ai reggini, non a caso, è incentrato sul ‘tramonto‘, quel sole che pian piano scompare sullo Stretto, ma di cui spesso non apprezziamo la bellezza, perchè troppo assorti nella nostra routine.

E se invece ci fermassimo ad ammirarlo e ad assorbire la sua magnificenza?

“Ci piace definirlo ‘Sunset Power’, – raccontano Gigi e Jack a CityNow – è ciò che abbiamo di più bello nella nostra città, è un dono e tutto quello che dobbiamo fare è sfruttarlo nel modo migliore”.

Pensate alla vostra giornata, al momento in cui uscite dall’ufficio e siete pronti per tornare a casa. E se invece vi fermaste a godere, in riva al mare, di un momento di spensieratezza al cospetto di un tramonto che non conosce eguali?

“Vogliamo trasmettere e condividere con reggini e turisti la magia che ci ha conquistato. E far capire alla città che, non sempre, gli eventi più belli sono quelli notturni. Reggio può render felici anche gli amanti del sole”.

La Socio Crew vuole mostrare una ricchezza diversa, quella del nostro territorio.

Ma per quale motivo un fisioterapista ed un agente editoriale dovrebbero decidere di imbarcarsi in questa avventura?

“Con l’aiuto di persone che, come noi, credono in questa città, vogliamo regalare emozioni e speriamo di far divertire quanti credono che qui non ci sia più nulla da fare”.

Ovviamente la passione per gli eventi e la musica c’è sempre stata, ma con il passare degli anni è diventata sempre più ‘pressante’ fino alla nascita della Socio Crew.

Non è un caso se il simbolo scelto per la rappresentare la crew è proprio l’hang loose, il saluto dei surfisti ormai conosciuto in tutto il mondo.

Pugno chiuso e pollice e mignolo distesi per indicare uno stato di pace e unità. Un gesto semplice che la Socio Crew spera di trasformare in uno stato mentale.

APPUNTAMENTI

Per dare inizio agli eventi targati Socio Crew, Jack e Gigi hanno pensato di inaugurare la stagione estiva con un aperitivo sul mare. La location scelta è quella dell’elegante Piro Piro. L’appuntamento, per chi desidera lasciarsi travolgere da questa nuova ondata di energia positiva, è fissato per venerdì 21 giugno, ovviamente al tramonto.

Gli incontri con la Socio Crew proseguono domenica 23 giugno, ma in una diversa location: il Free Spirits di Punta Pellaro.

La Socio Crew ha, inoltre, tanti assi nella manica per la vostra estate e pian piano svelerà tutte le sue carte.