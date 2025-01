Reggio, il Natale Metropolitano fa il pieno su tutto il territorio con più di 80 eventi 

Buona musica, tanta allegria, folclore, identità, tradizione, calore, armonia e molta partecipazione alle manifestazioni che Palazzo Alvaro ha organizzato su tutto il territorio metropolitano in occasione delle festività natalizie e del Capodanno 2025. Nel comprensorio reggino le comunità si sono raccolte nelle piazze, hanno riempito gli antichi borghi e accolto al meglio i numerosi turisti che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze nei centri della Città Metropolitana. Un grande successo ha riscosso il concerto di Paolo Belli e della sua Big band a Siderno, in una piazza Portosalvo stracolma di entusiasmo, così come lo Special showcase di Bigmama a Cinquefrondi. Un saluto al 2024 che, il 30 dicembre, ha infiammato i Comuni della Locride e della Piana.

Un calendario ricco e variegato

L’anno di Locri è iniziato, il 2 gennaio, con il Concerto al Teatro del Palazzo della Cultura che ha aperto il XIX Festival di Musica Classica della Locride e messo in risalto la splendida voce della cantante lirico-jazz Lola G., il talento del pianista Tomasz Bura e della Senocrito Festival Orchestra, diretta dal maestro Gianluca Marcianò.

È stato un 4 gennaio da incorniciare, poi, per il Comune di Polistena che ha ospitato la verve del cantautore e rapper Nesli e per la Città di Bagnara, travolta dai classici della musica italiana reinterpretati in chiave rock dall’estro di Marco Ligabue.

Ma si è trattato di un calendario di iniziative davvero ricco, dettagliato e variegato – con oltre 80 tra eventi e spettacoli – per un investimento che ha superato il mezzo milione di euro, coinvolgendo, oltre il capoluogo, tanti centri dell’area metropolitana, dalla Locride alla Piana, fino ai centri Aspromontani e pre-aspromontani del nostro meraviglioso territorio.

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa che ha consentito di trascorrere in gioia ed allegria uno dei periodi più attesi e calorosi dell’anno. Ogni iniziativa, selezionata attraverso bandi di evidenza pubblica, ha riscosso i favori di cittadini sempre più attenti e assorti in un vero e autentico spirito di comunità metropolitana.

