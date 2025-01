A Reggio un Natale da ricordare, Romeo: ‘Bilancio positivo. Esperimento da ripetere in estate’

«Il nostro grazie va alla cittadinanza e a tutti coloro che hanno contribuito a creare entusiasmo, a valorizzare la città e a renderla accogliente e pronta ad accogliere i tanti turisti che hanno scelto Reggio per trascorrere le festività natalizie».

Lo afferma in una nota l’Assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo, al termine del programma degli eventi di “Reggio Città Natale”.

Proseguendo nel tracciare un bilancio, l’assessore ha sottolineato come le attività abbiano coinvolto i quartieri, permettendo a numerose associazioni di realizzare progetti legati alle peculiarità del territorio:

«Dopo anni di sacrifici, siamo riusciti a rigenerarle e questo esperimento lo ripeteremo nei prossimi mesi, magari già a partire dall'estate».

Eventi e iniziative di successo

«Tra gli eventi più significativi – ha aggiunto Romeo – non possiamo non menzionare la serata dell’accensione dell’albero in Piazza Duomo, che ha visto la partecipazione di centinaia di reggini in un clima di festa e condivisione. Quella serata ha rappresentato l’inizio simbolico di un Natale che ha fatto riscoprire alla cittadinanza il senso di comunità e di appartenenza. Un grande successo è stato anche lo spettacolo dei droni all’Arena dello Stretto, un evento unico che ha dato visibilità alla nostra città sulle prime pagine dei quotidiani e nei telegiornali nazionali, conferendo lustro a questa progettazione. Voglio sottolineare anche l’evento in Piazza De Nava, con la reunion dei dj reggini, che ha trasformato la piazza in un luogo di incontro e socialità. La partecipazione ordinata e composta ha dimostrato il forte senso di orgoglio cittadino. Vista la grande risposta della città, queste iniziative saranno sicuramente riproposte in futuro».

«Il Capodanno Rai è stato il fiore all'occhiello di questo periodo natalizio. Come Amministrazione comunale siamo stati felici che la Rai e Regione Calabria abbiano scelto Reggio per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze e competenze, insieme alle nostre società e alla Polizia locale, per garantire che tutto si svolgesse in modo impeccabile. In questo contesto, è doveroso menzionare la proficua collaborazione con la Prefettura, la Questura e tutti coloro che hanno lavorato affinché l'evento si svolgesse in sicurezza, nonostante le migliaia di presenze in più sul nostro territorio. Il Capodanno Rai e gli eventi a Piazza De Nava sono esempi di sinergia virtuosa tra più enti, uniti con l'unico scopo del bene comune. Solo insieme possiamo fare la differenza».

Fondi comunitari e sviluppo del territorio

Romeo ha poi evidenziato come tutte le iniziative di “Reggio Città Natale”, dagli spettacoli nei quartieri allo show dei droni, siano state realizzate a costo zero per il bilancio comunale: