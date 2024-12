Natale a Reggio, l’assessore Romeo: ‘La città è in festa’. E anticipa un altro possibile evento

C’è un clima di festa sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Tra pochi minuti va in scena sullo Stretto l’evento “Reggio sei un Incanto”, lo spettacolo di 500 droni pronti a incantare il pubblico reggino.

Ai nostri microfoni, Carmelo Romeo, assessore alla Città europea e resiliente del Comune di Reggio Calabria, ha commentato così:

“Siamo davvero contenti di questa partecipazione che c’è stata da parte della città, e devo dire da parte della Provincia: abbiamo ricevuto tantissime chiamate dai paesi vicini alla nostra Reggio, chiedendoci informazioni per venire oggi ad assistere a questo spettacolo.

Uno spettacolo che abbiamo fortemente voluto, e ringraziamo anche Luca Toscano per averci concesso questa uscita straordinaria. Visto che ieri c’è stato maltempo ed oggi non era previsto, abbiamo chiesto questo impegno per dare la possibilità a tutti di assistere allo spettacolo, soprattutto ai più piccoli. Ci è stato accordato, quindi oggi avremo queste due esibizioni a stretto giro che daranno ulteriore linfa a questo Natale, a questa Reggio Città Natale che sembra un sentimento ormai esploso nella comunità”.

Obiettivi raggiunti: periferie e iniziative a Reggio

“Abbiamo raggiunto – prosegue Romeo – tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, dalle periferie. Io oggi personalmente sono stato a tre iniziative in periferia, tutte facenti parte di quel progetto che abbiamo voluto come Giunta.

Questo ci rende contenti perché abbiamo visto tanto attivismo da parte delle associazioni, e da parte delle famiglie: abbiamo visto tante famiglie che hanno voluto coinvolgere amici, parenti e follower con un sentimento di identità. Un modo per dire questa è casa mia, questa è la mia città. Questo orgoglio noi volevamo rispolverare, e siamo contenti di esserci riusciti”.

