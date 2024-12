‘Reggio sei un incanto’ fa il bis: sul lungomare doppia replica straordinaria: info e orari spettacoli – FOTO

Dopo lo straordinario successo d’esordio, il DroneShow “Reggio sei un incanto” fa il bis. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli verificatesi ieri in occasione degli spettacoli programmati nell’ambito del cartellone di “Reggio Città Natale”, l’Amministrazione comunale reggina guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha programmato per oggi, domenica 22 dicembre, una doppia replica straordinaria del Drone Show.

Gli orari previsti, che potrebbero comunque subire delle piccole variazioni dovute ad aspetti tecnici, sono le ore 19.00 e le ore 22.00. Il punto di osservazione più efficace è, come già nella prima proiezione di ieri, l’area adiacente all’Arena dello Stretto.

L’evento è finanziato grazie alla programmazione del Pn Metro Plus in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un inedito per Reggio Calabria, tra i pochissimi casi in Italia ed in Europa di spettacoli luminosi a tema natalizio.

Lo spettacolo luminoso dei droni sullo Stretto è realizzato dalla Società Artech, azienda che dal 2015 offre effetti speciali e soluzioni spettacolari per l’industria dell’intrattenimento in più di 39 paesi. Dal 2021, rappresenta in Italia Dronisos, leader mondiale nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli, rafforzando un’alleanza che ha già rivoluzionato il settore. Grazie alla sinergia tra coreografi, ingegneri e specialisti di sicurezza, Artech e Dronisos collaborano su scala internazionale per creare spettacoli unici, capaci di coinvolgere da pochi a migliaia di droni in coreografie mozzafiato, gestite interamente da sistemi automatici e garantite da tecnologie all’avanguardia. Dronisos, fondata nel 2016, combina la tecnologia ingegnerizzata nel suo headquarter di Bordeaux con il know-how di Parrot, partner esclusivo e leader europeo nella produzione di droni. Con oltre 40.000 spettacoli realizzati in più di 22 paesi, i suoi show sono protagonisti nei più grandi eventi internazionali e parchi tematici del mondo. Questi spettacoli, che fondono la precisione della macchina con la creatività dell’uomo, offrono un’esperienza emozionale unica, aprendo nuovi orizzonti per lo storytelling e ridefinendo i confini del drone-entertainment a livello globale.

Un imponente gruppo di droni, grazie al lavoro di un team di dodici professionisti italiani e francesi, sorvolerà il tratto di mare di fronte l’Arena dello Stretto, trasformando il cielo in uno spettacolo unico che fonde storia, valori, tecnologia e creatività. I 500 droni voleranno ad un altezza di circa 120 metri dal livello del mare e realizzeranno figure tridimensionali larghe più di 100 metri. Lo spettacolo sarà meglio visibile dalla passeggiata del Lungomare Falcomatà, nell’area adiacente all’Arena dello Stretto.

Lo spettacolo – “Il Piccolo Abete e il Magico Natale”



Un racconto magico che parte dalle vette innevate e arriva fino al cuore di Reggio Calabria, dove i due mari si incontrano e il cielo si riflette sulle acque brillanti dello Stretto. È qui, proprio al cospetto della Dea Athena, nell’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto, uno dei luoghi del cuore di Reggio Calabria, che prende vita il Drone Show.

La storia segue un piccolo abete, cresciuto in una foresta incantata che abbraccia due mari, e Totò, un pupazzo di neve dal cuore caldo. Uniti da un legame speciale, i due amici affrontano un viaggio straordinario verso il Polo Nord, seguendo la guida della Stella Polare che li conduce attraverso paesaggi mozzafiato, fino al punto in cui cielo, terra e mare si fondono. È la magia dello Stretto, che riflette non solo la luce delle stelle, ma anche quella dei sogni di ogni bambino.

Mentre il piccolo abete desidera diventare grande e trovare la sua famiglia, scoprirà che il vero calore non si misura in altezza, ma nell’amicizia e nell’amore. Con il supporto di Babbo Natale, il piccolo abete brillerà come non aveva mai immaginato, illuminando il Natale di tutti coloro che lo incontrano.

E proprio sulle acque scintillanti di Reggio Calabria, questa storia senza tempo troverà il suo culmine, regalando a grandi e piccini un Natale incantevole di emozioni e meraviglia.