Reggio Città Natale: a piazza De Nava la reunion dei big della movida notturna reggina degli ultimi decenni

Non finiscono le sorprese del programma di Reggio Città Natale. Dopo la magia del volo luminoso dei droni sullo Stretto, mentre si avvicina il grande appuntamento del Capodanno Rai, che richiamerà l’attenzione nazionale sul palcoscenico allestito a piazza Indipendenza, con una prima prova il 30 dicembre e lo spettacolo in diretta nella serata del 31, l’Amministrazione comunale reggina, in collaborazione con alcune associazioni ed operatori del mondo dello spettacolo, promuove un nuovo importante evento per la serata di sabato 28 dicembre.

Sulla scia della fortunata esperienza de “Il calcio è arte“, la mostra sui cimeli storici dello sport, che rimarrà allestita in Pinacoteca per i prossimi mesi, la serata del 28 dicembre suonerà all’insegna del claim “La musica è arte“. Nello splendido scenario della nuova piazza De Nava, proprio al cospetto del Museo Archeologico casa dei Bronzi di Riace, risponderanno all’invito lanciato dall’Amministrazione comunale alcuni tra i più importanti deejay che negli ultimi decenni hanno rappresentato il cuore pulsante della movida notturna nella città dello Stretto.

Una “gran reunion“, come è stata definita dagli stessi organizzatori, un mega evento inedito, realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Patrizia Sorrentino e con il supporto di Radio Touring, che metterà insieme alcuni dei nomi più prestigiosi della musica dance del jet set reggino, ma anche calabrese e meridionale.

A partire dalle ore 22.00 e fino a tarda notte suoneranno le note di veri e propri artisti della consolle del calibro di Gianni Sanfilippo, Filippo Lo Presti, Enzo Romeo, Claudio Polimeni, Sergio Casile, Marcello Sanfilippo, Joshua Giglio, Antonio Venanzi, Pato Marra, Luigi Regolo, Andrea Clemente, Michele Mangiola, Walter Zappia, Paco Cucè, Paolo Cammera, Federica Caracciolo, Ciccio Minniti, Tony Romeo Dj, Angelino Dj, Lino Dj, Roberta Ro, Massimo Trunfio, Ugorilla. Questi i nomi che fino ad ora hanno risposto positivamente all’appello che metterà insieme le migliori espressioni della musica dance degli ultimi decenni, molte delle quali ancora in piena attività nel mondo della movida reggina.

Sabato 28 dicembre sarà quindi una serata storica per la Città dello Stretto. Uno spettacolo imperdibile, in una location affascinante come la nuova piazza De Nava, metterà ancora insieme la musica e l’arte. Durante la serata gli artisti reggini effettueranno un flash mob dedicato. Il mondo dell’Arte si darà appuntamento per creare un unico corpo solidale, cuore pulsante e visibile, con una serie di opere d’arte che saranno poi messe a disposizione per una successiva asta di beneficenza.

Musica, arte, cultura, solidarietà. Un evento che costituisce un’ulteriore perla nello scrigno di tesori del programma di Reggio Città Natale.