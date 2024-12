Natale a Reggio, la segnalazione: ‘Rifiuti in periferia, l’altra faccia della medaglia’ – FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sulla situazione della raccolta rifiuti a Sala di Mosorrofa, Reggio Calabria.

“Mentre la città di Reggio Calabria si prepara al Natale, con sfavillanti addobbi e luci natalizie, con particolare attenzione al centro, le periferie vengono come al solito trascurate e relegate a zone di “seconda o terza fascia”, come se i contribuenti non fossero tutti uguali e meritevoli degli stessi diritti e servizi, non esistendo cittadini di serie A e di serie B”.