Reggio e il Natale a Sviprore, Quartuccio si sfoga: ‘La delibera io non l’ho votata’

Continuano i ‘mal di pancia’ all’interno di Palazzo Alvaro, in attesa della formazione della nuova giunta del terzo tempo Falcomatà.

Come anticipato su queste pagine il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, nel corso dell’ultimo consiglio metropolitano, aveva abbandonato l’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro, proprio all’ultimo, quando si sarebbe dovuto esprimere sull’affidamento degli eventi del Natale alla Svi.Pro.Re..

La conferma dei malumori e della disapprovazione rispetto alla scelta del sindaco metropolitano Falcomata arriva oggi da un lungo post apparso sulla sua pagina FB:

“Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 154 del 28.11.2023 i colleghi (io non l’ho votata!), a maggioranza, hanno approvato lo schema di convenzione per l’affidamento dell’organizzazione, gestione e realizzazione delle attivita previste dal progetto “Natale Metropolitano 2023”. Sara dunque la Societa in house Svi.Pro.Re Spa ad occuparsi anche degli eventi culturali e di spettacolo. Ringrazio i tanti Sindaci e amministratori vari che mi stanno contattando in questi giorni per conoscere i progetti di citta metropolitana per queste festivita natalizie, cosi come ringrazio le tante realta associative e artisti (e sono tante!) che in questi anni sono state coinvolte ed hanno avuto la possibilita di esprimere bravura, serieta e professionalita.

Approfitto di questa piattaforma per comunicarvi dunque che la persona con cui interloquire, con riferimento agli eventi di spettacolo, non sono io. L’unico capitolo di bilancio rimasto (denominato “Rassegna concertistica” pari a complessivi 15.000,00 €) risulta non adeguato per consentire attivita di animazione territoriale nei comuni dell’area metropolitana. Ciononostante, con mail del 28.11.2023 indirizzata alla Dirigente ed alla P.O., ho chiesto di predisporre “una proposta di programma che tenga conto della necessita di offrire attivita di spettacolo in maniera equa alle diverse aree che compongono l’intero territorio della citta metropolitana di Reggio Calabria. Sono in attesa di riscontro. Questo e quanto”