Reggio, la lettera di una giovane studentessa: ‘Più parchi urbani e una biblioteca moderna’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una giovane studentessa universitaria innamorata della sua città consapevole delle enormi potenzialità di Reggio Calabria.

“Reggio è una città che potrebbe davvero lasciare senza fiato per il suo straordinario patrimonio naturale e paesaggistico. Dai panorami del “chilometro più bello d’Italia” ai boschi rigogliosi dell’Aspromonte, spostandosi appena un po’ più a nord, questa città offre scenari unici, valorizzati da un clima mite che permette di godere del mare e della montagna in una stessa giornata. Una combinazione rara che regala ai suoi cittadini, di tutte le età, la possibilità di passare giornate all’aria aperta. Non è insolito, infatti, vedere nonni e nipotini passeggiare sul lungomare, ragazzi divertirsi al nuovo campetto da basket, o famiglie che alternano una camminata nei sentieri dell’Amendolea a una giornata al mare”.

La necessità di spazi verdi e parchi urbani a Reggio Calabria

“Ma cosa manca ancora a Reggio per diventare un luogo in cui giovani e meno giovani possono vivere appieno il loro tempo libero?”. Si domanda Mirella, che spiega la sua visione di città su un tema che accomuna i giovani reggini: la necessità di parchi urbani e spazi verdi curati e accoglienti, in cui rifugiarsi per leggere, studiare, o semplicemente rilassarsi.

“Quante volte ci capita di passeggiare in città come Milano, Bologna o Parma e trovare grandi e piccoli parchi dove ci si può perdere in un libro o fare due passi tra gli alberi? A Reggio, sebbene il clima permetta spesso di vivere all’aperto, mancano spazi di questo tipo”.

Un parco giochi e la proposta di una Villa comunale rinnovata

“Di recente è stato realizzato un parco giochi in zona Tempietto, attrezzato con giostre, panchine e un campo da basket, uno spazio che permette ai più piccoli e agli adolescenti di allontanarsi dagli schermi per godersi un po’ di aria fresca con vista mare. Ma questo è solo un primo piccolo passo”.

Un progetto più ambizioso potrebbe prendere in considerazione il rinnovamento della Villa Comunale, un’area verde dalle grandi potenzialità che, se opportunamente ristrutturata, rappresenterebbe uno spazio ideale per chi ama passeggiare all’ombra degli alberi o concedersi un momento di lettura in pieno relax, senza dover necessariamente lasciare la città.

La proposta di una biblioteca cittadina moderna

Tra le idee proposte dalla giovane lettrice c’è anche la realizzazione di una biblioteca cittadina moderna e accogliente, un luogo in cui poter trovare libri di ogni genere, e dove magari aggiungere una piccola caffetteria.