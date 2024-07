Reggio, gemellini morti trovati in un armadio: una crudeltà che paralizza

Ancora una storia drammatica che stringe il cuore e fa riflettere.

Torniamo ad affrontare, non senza angoscia e preoccupazione, un secondo fatto di cronaca in cui si racconta della morte di due neonati. I corpicini, trovati senza vita, a differenza di quanto accaduto a Villa solo poche settimane fa, sono due. E sono stati trovati entrambi chiusi dentro un armadio e avvolti da un lenzuolo.

Tanti ancora i nodi da sciogliere e i dubbi da chiarire in una vicenda macabra e disumana e che oggi ci paralizza.

Il duplice infanticidio è stato scoperto per caso dalla madre della 24enne residente nella periferia sud di Reggio Calabria che ha, dopo la traumatica scoperta, avvertito la Polizia. Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe partorito in casa e poi occultato i due corpicini, chiudendoli dentro un armadio.

Il reato che viene contestato oggi dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria alla giovane donna è di duplice infanticidio.

Ma chi era a conoscenza della gravidanza della ragazza? Perchè non ha partorito in ospedale? Perchè nessuno si è accorto dello stato di salute della giovane?

Tanti i punti oscuri di una vicenda che solo gli inquirenti adesso chiariranno nelle sedi più opportune, vista l’estrema delicatezza dei fatti.

Intanto, probabilmente nella giornata di domani il sostituto procuratore Chiara Greco disporrà l’autopsia sui due gemellini per accertare se erano già morti al momento della nascita o se sono deceduti in seguito. Sotto interrogatorio in queste ore i parenti e gli amici più stretti della ragazza, che avrebbe occultato i corpi dei due neonati.

“Nel 2024 certe cose non dovrebbero accadere, perché l’informazione è anche abbastanza sul poter partorire in anonimato e lasciare in adozione i nascituri. E, d’altro canto, a nessuno è dato di potersi pronunciare in assenza di elementi che toccherà alle istituzioni inquirenti ricostruire. Certo è che la notizia del ritrovamento di due neonati morti in un armadio desta raccapriccio e soprattutto connota sprezzo per la dignità umana”.

E’ quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria.