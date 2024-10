Da Reggio Calabria a New York, il successo fotografico di due reggini

Siamo consapevoli del fatto che centinaia dei nostri ragazzi lasciano la nostra amata Calabria, oltre ai soliti motivi legati al lavoro ed allo studio, tanti giovani sono motivati da una ricerca di conoscenza e soprattutto vogliono avere la possibilita’ di fare il proprio lavoro, e di farlo bene. Questa e’ la nuova fascia di professionisti che lavora all’estero con tanta esperienza, tante idee, studio.

Un nostro concittadino, Davide Ranieri, ha avuto l’abilita’ di portare la sua passione e professionalita’ fotografica a New York. In questa citta’ immensa, infatti, Davide ha trovato il suo spazio occupandosi di fotografia commerciale e video pubblicitari. Il suo viaggio inizia qualche anno fa con la sua compagna (anche lei reggina), Grazia Ielo, che parte da Reggio Calabria molto giovane, appena finite le scuole medie secondarie. Ne esce vincente dopo un decennio a Londra con una laurea nel settore moda e pubblicita’ del prestigioso London College of Fashion e un’altro corso di formazione professionale nel settore costumi e spettacolo a Los Angeles.

I nostri reggini hanno unito le loro forze e creato: FashionPhotoStyling – un prodotto di alta’ qualita’ fotografica, video e creazione pubblicitaria. In pochissimo tempo, le loro fotografie hanno fatto successo, infatti e’ possibile ammirarle passeggiando per le strade di New York.