A Reggio i 100 anni di Nonno Carmelo: compleanno speciale tra ricordi ed emozioni

Domenica 5 gennaio, presso il locale Stella Marina di Reggio Calabria, si è celebrato il secolo di vita di Nonno Carmelo, un traguardo emozionante condiviso tra parenti, amici e clienti affezionati. L’evento, pensato come un momento di festa collettiva, ha visto la partecipazione di tante persone che, nel corso degli anni, hanno dimostrato affetto e sostegno alla famiglia e alla struttura stessa.

Durante la serata, è stata allestita una piccola mostra fotografica che ripercorre l’intera esistenza di Nonno Carmelo: un viaggio lungo cento anni, dai tempi in cui era pescatore e pescivendolo ambulante – prima in bicicletta e poi su lambretta – fino ad arrivare alla nascita delle prime cabine sulla baia di Pentimele, realizzate addirittura con il legno delle cassette del pesce. Un modo suggestivo per ricordare i momenti salienti di una vita costellata di sacrifici, ma anche di ambizioni e progetti realizzati.

Una festa ricca di emozioni e solidarietà

Tra le foto in esposizione, la torta e i sorrisi dei presenti, la serata si è rivelata carica di commozione. Lo stesso Nonno Carmelo ha vissuto istanti di grande emozione, circondato dall’affetto dei suoi cari e di tutti coloro che negli anni sono diventati molto più che semplici clienti, una vera e propria grande famiglia.

In occasione di questo storico compleanno, è stata promossa anche una raccolta fondi a favore dell’Hospice “Fondazione Via delle Stelle”, simbolo dell’impegno solidale della famiglia titolare di Stella Marina verso la comunità reggina. Invece dei classici regali, gli ospiti hanno avuto la possibilità di contribuire a sostenere una struttura essenziale per la città, trasformando la festa in un’occasione di beneficenza.

L’eredità di una vita e il valore del territorio

La storia di Nonno Carmelo – uomo umile, semplice, rispettoso e accogliente – comincia diversi decenni fa con un piccolo commercio ambulante di pesce. L’ingegno e la determinazione lo portarono, oltre 70 anni fa, a costruire le prime cabine sulla costa di Pentimele. Da quelle strutture rudimentali, fatte con le cassette del pesce, è nata e si è sviluppata un’attività che, nel tempo, si è trasformata in una realtà solida e amata da tanti, guidata oggi da figlio e nipoti.

Per celebrare questa vita intensa e costellata di sogni, la festa del 5 gennaio è stata un momento di unione e di condivisione, che ha suggellato il legame di Stella Marina con la città di Reggio Calabria e con tutti coloro che ne hanno apprezzato l’ospitalità e la cordialità.

“Non solo un compleanno, dunque, ma un’occasione per onorare il passato, guardare con fiducia al futuro e ricordare quanto contino i gesti di solidarietà in una comunità.

Grazie a chi ha partecipato e a chi continuerà a sostenere questa famiglia e il suo storico locale: una storia fatta di sacrificio, visione e amore per la propria terra, capace di far rivivere, anche in una sola serata, i momenti più preziosi di un’intera esistenza”, il messaggio di ringraziamento della famiglia Caponera al termine di una serata speciale, tra ricordi ed emozioni.