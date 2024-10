Reggio, Falcomatà al giuramento allievi Carabinieri: ‘Questa scuola è un punto di riferimento’

Di seguito il comunicato stampa del sindaco metropolitano e del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presente oggi alla scuola allievi Carabinieri ‘Fava-Garofalo’ di Reggio Calabria, in occasione del giuramento del 142.mo corso formativo.

Dichiara Falcomatà:

“È una giornata meravigliosa, straordinaria, un appuntamento fisso per la nostra città che si prepara, annualmente, per accogliere migliaia tra familiari, parenti ed amici che giungono per assistere al giuramento degli allievi carabinieri. Questa scuola per noi è un punto di riferimento, noi come istituzioni onoriamo questa giornata con la nostra presenza e non manca l’occasione per ringraziare l’arma dei carabinieri per quello che fa per il nostro territorio. Proprio ieri ho incontrato il colonnello Cesario Totaro che mi ha riferito delle oltre 90 caserme disposte su tutto il territorio metropolitano”.