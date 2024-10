Doit RC, Filt-Cgil Calabria: ‘Chi pretende il rispetto delle regole è allontanato’

La Filt Cgil Calabria dice basta allo stato di abbandono in cui ormai versa da tempo l’intera Doit (Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali) di Reggio Calabria.

I luoghi di lavoro fatiscenti ed in alcuni casi inadeguati e probabilmente non completamente a norma rispetto a quanto previsto dal decreto 81 /2008 che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Pur consapevoli della crescita occupazionale alla quale la società R.F.I. sta contribuendo in questo momento cruciale per il territorio, siamo costretti a denunciare situazioni inconcepibili e incomprensibili ove è messa in discussione la dignità delle persone e dei lavoratori tutti.

Quanto sopra menzionato diviene ancora più preoccupante a seguito della nuova forza lavoro che negli ultimi mesi ha implementato l’organico della Doit di Reggio Calabria che ha fatto emergere una mancata pianificazione e programmazione aziendale riversatasi poi nella cattiva gestione del personale. Dopo diverse richieste di incontro e verbale sottoscritto a tutt’oggi nulla è cambiato. Continuano a giungerci segnalazioni del persistere e del peggioramento di quanto ancora non risolto e ancor peggio del tacito fenomeno dall’allontanamento dall’incarico di chi pretende il rispetto delle regole.

Le stesse regole che a volte non vengono rispettate esclusivamente nell’interesse aziendale. La FILT CGIL Calabria, con il consueto intento di tutelare il lavoro ed i lavoratori, rimane aperta al confronto a condizione che lo stesso sia risolutivo e non portatore di vane promesse come troppo spesso avvenuto nei precedenti incontri.