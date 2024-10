Dimensionamento scolastico, precisazioni di Vizzari (FI) su condotta assessorato

Queste le parole del consigliere comunale di Forza Italia Roberto Vizzari, che in una nota ribadisce la sua posizione critica nei confronti dell’assessorato e della giunta comunale:

Dichiara Vizzari:

“Premesso che, come sottolineato in una nota stampa in accordo con la coalizione di centrodestra nei giorni scorsi, la condotta assunta dall’assessore Nucera è inqualificabile, ancor più per la delicatezza del ruolo che riveste il settore di sua competenza e che, come dimostrato dai fatti, la delibera da lei presentata, fuori tempo massimo, è la prova della superficialità con cui la Giunta comunale ha trattato questo tema”.