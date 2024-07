Reggio, nuovo Centro Assistenza Bollette in città: un aiuto gratuito per i consumatori

È stato inaugurato lo scorso 22 giugno a Reggio Calabria il quarto ufficio in città del Centro Assistenza Bollette (CAB), situato in via Aschenez n°76. Il nuovo sportello, parte di una rete nazionale con oltre 230 sedi, offre consulenza tecnica e commerciale gratuita, e la tutela legale, su tutto ciò che concerne acqua, luce, gas, telefonia e spazzatura.

Il CAB, nato per fornire a privati e aziende gli strumenti necessari per abbattere i costi in bolletta, si distingue per la sua missione di supporto gratuito.

Grazie alla consulenza offerta, i cittadini possono gestire volture, subentri, nuovi allacci e cessazioni delle utenze senza costi aggiuntivi. Inoltre, il centro integra un servizio di tutela legale in caso di controversie con i gestori dei servizi, garantendo così una protezione completa per i consumatori.

La nuova sede vanta collaborazioni con vari CAF, agenzie immobiliari, e in particolare con l’Ordine dei Medici di Melito e degli Avvocati di Reggio Calabria. Con quest’ultima realtà è stata avviata anche una partnership sportiva, che vede il marchio CAB come sponsor di maglia.

Il servizio offerto dal CAB si rivolge a chiunque sia stanco di pagare bollette elevate, proponendo soluzioni efficaci per il risparmio e l’ottimizzazione delle spese. La presenza di professionisti qualificati e di un’assistenza completa rende il CAB un punto di riferimento indispensabile per la comunità di Reggio Calabria.

Stanco di bollette salate? Risparmia subito con il CAB!

Per maggiori informazioni e per usufruire dei servizi gratuiti del CAB, i cittadini possono recarsi presso la sede di via Aschenez n°76.