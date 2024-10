“Clichè” cambia look: ancora più scelta e un nuovo modo di fare shopping

Il Gruppo Praticò non vuole solamente 'raccontarvi' le ultime novità riguardanti il nuovo 'volto' di Clichè, ma vi invita a toccarle con mano. Ecco i dettagli dell'evento

“Non si può pensare ad un futuro se non c’è un passato autentico da raccontare”.

Da oltre 65 anni la moda è un’attitudine del Gruppo Praticò che, con passione, amore e dedizione continua a portare innovazione a Reggio Calabria. Il core business è rappresentato dal punto vendita “Clichè“.

Una storia commerciale che parla da sè e racconta anni di eccellenza nel settore dell’abbigliamento, dell’intimo per uomo, donna e bambino (0 – 16) e anche nell’ambito del tessile casa.

Il Gruppo Praticò con “Clichè” ha compreso, sin da subito, le esigenze della famiglia moderna costruendo con i reggini un rapporto forte e diretto, divenendo così una realtà ormai ben consolidata del nostro territorio.

Dai marchi internazionali più noti passando per i maggiori brand italiani, lo store reggino è particolarmente attento alla qualità, allo stile ed al prezzo di tutti i suoi prodotti. La carta vincente però è l’ampio assortimento dedicato a tutte le fasce di età ed i capi realizzati in esclusiva per Clichè.

Il punto vendita è stato ridefinito in tutti i suoi spazi, il reparto abbigliamento è divenuto più funzionale alle esigenze degli affezionati clienti. Una diversa esposizione caratterizzata da corner dedicati alle migliori aziende del settore oltre ad un reparto “SOLOFIRME” renderanno indimenticabile il vostro tempo dedicato allo shopping.

Sempre attento alle tendenze del momento il Gruppo Praticò ha pensato davvero a tutto per il nuovo ‘volto‘ di Clichè. Il nuovo store è infatti contraddistinto dalla presenza da aree dedicate ai diversi momenti della vostra vita: dal tempo libero allo sport passando per i marchi più cool per i teenager. Immancabile lo spazio dedicato all’intimo che si presenterà rinnovato ed ancora più assortito con prodotti basic e funzionali ma anche tantissime novità!

Tanti nuovi brand vi aspettano da Clichè, ancora più scelta e un nuovo modo di fare shopping!

Da Clichè vestire bene spendendo poco è possibile, il punto vendita divenuto ormai famoso a Reggio Calabria propone ogni giorno nuovi arrivi a prezzi di assoluta concorrenza.

Il Gruppo Praticò però non vuole solamente ‘raccontarvi‘ tutte le ultime novità e vi invita a toccarle con mano. L’appuntamento è per domenica 7 aprile 2019, dalle ore 16:00 alle 20:00.

PROGRAMMA EVENTO

16:00: via allo shopping con apertura anticipata straordinaria;

straordinaria; 17:00: al via l’evento di inaugurazione dei nuovi locali;

dei nuovi locali; shooting fotografico live durante l’evento con ‘piccoli’ modelli, teenager e i modelli Marilena Scaramozzino e Giacomo Conti Special Guest;

durante l’evento con ‘piccoli’ modelli, teenager e i modelli Marilena Scaramozzino e Giacomo Conti Special Guest; dj set con musica anni 80-90 con Massimo Trunfio;

con musica anni 80-90 con Massimo Trunfio; esibizione “The Gang”, la crew della scuola di Danza Dance in Park di Reggio Calabria.

Clichè ha pensato inoltre ad un aperitivo di benvenuto per celebrare insieme ai suoi avventori questo nuovo inizio. Ad attendervi anche una fantastica promozione, valida unicamente per domenica 7 aprile.

N.B. Non dimenticare di ritirare gratuitamente la Fidelity Card Clichè grazie alla quale potrete usufruire di sconti e promozioni sempre.