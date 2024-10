Reggio, nuovo comandante della Capitaneria. Mauro: “Lieti della nuova collaborazione”

É il commento del vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, presente, questa mattina, alla cerimonia del passaggio di consegne presso la sede della Capitaneria di porto.

Operazioni che fanno della Guardia Costiera un faro da seguire nella nostra azione amministrativa che non deve mai perdere di vista interventi come la tutela dell’ambiente marino e dei suoi ecosistemi così come fanno, quotidianamente, gli uomini in servizio presso la Capitaneria reggina. Non meno importante, poi, è l’attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima che porta sulle nostre tavole prodotti sani e sicuri».