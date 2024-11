Reggio Calabria: Olivetti presenta al pubblico la nuova stampante 3D-S2

di Federica Geria – Un appuntamento da non perdere quello del 10 marzo 2016 alle ore 16.00, presso l’Auditorium Don Orione di Sant’Antonio a Reggio Calabria, durante il quale verrà presentata al pubblico l’Olivetti 3D-S2, nuovissima stampante 3D progettata specificatamente per le piccole e medie imprese, impegnate nel processo di trasformazione da fabbrica analogica a sistema produttivo digitale.

Ma sostanzialmente, cosa fa una stampante 3D?

Per chi non lo sapesse la stampa 3D rappresenta la naturale evoluzione di quella 2D e permette di avere una riproduzione reale di un modello 3D realizzato con un software di modellazione specifico. In pratica lavora partendo da un file (o modello) tridimensionale da un computer, o da una scansione 3D, per poi creare una serie di porzioni in sezione trasversale (fette “slice” dell’oggetto in questione), stampandole una sopra l’altra per creare una figura solida tridimensionale.

Il mondo delle stampanti 3D, come ormai sappiamo tutti, è in continua crescita e diffusione, ed Olivetti cerca di convincere gli imprenditori con la nuova S2, una delle stampanti 3D con prestazioni più elevate nel segmento di appartenenza, caratterizzata da un’area di stampa dalle ampie dimensioni (40x40x40) e da una elevatissima velocità di posa.

L’evento vedrà una parte teorica, in cui Jacopo D’Auria, responsabile 3D di Olivetti ci parlerà del mondo 3D in generale, delle sue applicazioni attuali e dei materiali utilizzati, e in seguito una parte tecnica in cui Gianni Querci dell’azienda Gimax spiegherà il funzionamento specifico dell’Olivetti 3D-S2, prodotta interamente in Italia in collaborazione proprio con Gimax. Vedremo inoltre la presenza di Paolo Mirabelli,

giovane maker cosentino, esperto di droni e del mondo digitale in genere.

Le stampanti 3D sono sempre più presenti nel mondo del lavoro e negli ultimi anni si stanno facendo spazio anche nelle case degli italiani. La loro tecnologia si sta infatti affermando quale importante strumento per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e, soprattutto, per il rinnovamento del settore manifatturiero.

Olivetti, che opera nel settore dell’informatica dal 1908, fedele dunque alla sua profonda tradizione di innovazione, ci presenta questa modernissimo strumento: Olivetti 3D-S2, una terza dimensione del business tutta italiana.

Un evento da non perdere, per tutti gli appassionati della tecnologia e non solo!