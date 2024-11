Reggio, divieto di occupazione suolo pubblico lungo il percorso processione Sacra Effige

L’ordinanza è stata emessa per garantire il regolare svolgimento della processione e la sicurezza pubblica. Tutte le info

Con l’ordinanza dirigenziale Prot. 19/11/2024.0280551.U, pubblicata all’Albo Pretorio con il numero di pubblicazione 7580/2024, il dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Cultura e Turismo” ha disposto misure specifiche in occasione della processione per il ritorno della Sacra Effigie della Madonna del Consolazione alla Basilica dell’Eremo, prevista per il 24 novembre 2024.

Motivazioni dell’Ordinanza

L’ordinanza è stata emessa per garantire il regolare svolgimento della processione e la sicurezza pubblica. È stato deciso che il percorso della processione debba essere completamente libero da allestimenti, come:

Gazebo

Pedane

Sedie

Tavolini

Fioriere

Qualsiasi altra struttura su suolo pubblico

Vie Interessate

Le strade coinvolte nell’evento, che dovranno essere sgombre da ogni allestimento, sono:

Piazza Duomo

Corso Garibaldi

Viale Amendola

Via Cardinale Portanova

Via Eremo al Santuario

Obblighi per i Pubblici Esercizi

L’ordinanza impone a tutti i gestori di pubblici esercizi situati lungo il percorso della processione di rimuovere gli allestimenti presenti su suolo pubblico per la data del 24 novembre 2024.

Obiettivi delle Misure

Queste disposizioni si rendono necessarie per: