Ospedale di comunità, incontro positivo all’Asp di Reggio

Incontro proficuo ieri sera, presso la sede dell’Asp in via Diana, tra la D.G Lucia Di Furia e i Sindaci della Città Metropolitana interessati dagli interventi edilizi a valere sulla Missione 6 (missione salute) del PNRR Comuni.

“Buone notizie per il Comune di Bova Marina dove sarà realizzato un ospedale di comunità presso l’immobile dell’ex Seminario vescovile – afferma il primo cittadino Saverio Zavettieri -. Alla presenza del già Commissario Asp Di Furia e dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda sono stati presentati, in video proiezione, gli elaborati della progettazione definitiva già in stato avanzato. Con la prospettiva di essere completati e validati nel giro di qualche settimana.

La Dottoressa Di Furia ha prospettato altresì il rispetto del cronoprogramma per le fasi successive, evidenziando che sia la progettazione esecutiva che la messa a terra delle opere, attraverso la Centrale di Committenza Invitalia, sono state già affidate – continua Zavettieri -. Bova Marina insieme ai soli comuni di Gerace, Cittanova e Oppido Mamertina, potrà contare ed usufruire su una nuova struttura socio-sanitaria che entra a fare parte del Servizio Sanitario Regionale e che punterà al potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche”.